المسماري: عمليات الجيش الوطني في طرابلس مستمرة

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الاشتباكات والمعارك التي تخوضها القوات المسلحة في محيط طرابلس مازالت مستمرة.

وأكد المسماري في تصريحات تلفزيونية أن العملية في العاصمة تسير بشكل جيد، وأنه من الطبيعي أن تتبعها سلسلة معارك بهدف إيصال ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والأمن.

موضوع يهمك أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، أنّها استعادت السيطرة على غريان، المدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد... ليبيا.. قوات الوفاق تستعيد السيطرة على مدينة غريان المغرب العربي

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن القوات المسلحة دخلت المدينة بشكل آمن وتوافقي بين السكان وقيادة مجموعة العمليات بتلك المنطقة، من دون وقوع أي اشتباكات أو مناوشات، وأنه تم التوجه بعدها لتنفيذ العمليات القتالية في طرابلس، مضيفا أن الأمان الذي منحته القوات المسلحة هو ما شجع الخلايا النائمة على التحرك.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، أنّها استعادت السيطرة على غريان، المدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد 100 كلم جنوب غربي طرابلس، والتي كانت قوات الجيش الليبي، بقيادة خليفة حفتر، تسيطر عليها وتتّخذها مقرّاً لقيادة عملياتها العسكرية.

وقال مصطفى المجعي، المتحدّث باسم قوات حكومة الوفاق، لوكالة "فرانس برس" إنّ "غريان تحت السيطرة بالكامل"، معتبراً أنّ "السيطرة على المدينة انتصار هام واستراتيجي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية صور تظهر عناصر من قوات حكومة الوفاق في وسط غريان وآليات مدمرة وعدداً من العسكريين التابعين للجيش الليبي مقيّدي الأيدي وتستجوبهم عناصر قوات الوفاق.

وغريان أكبر مدينة في الجبل الغربي من حيث عدد السكان والمساحة، وهي معبر حيوي لسكان الجبل الذين يتخطّى عددهم نصف مليون نسمة في طريقهم إلى العاصمة طرابلس.

وتواصل قوات الجيش الليبي منذ الرابع من نيسان/أبريل هجومها للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.