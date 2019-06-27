تفجيران انتحاريان يهزان العاصمة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا اليوم الخميس، وسط العاصمة تونس، في إحصائيات أولية.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، إن انتحارياً فجّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجير ثان مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني، حينما فجر انتحاري آخر نفسه عند محاولته الدخول إلى المقر من الباب الخلفي، وهو ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن إصابات متفاوتة.

ويأتي هذان التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غرب تونس، إلى هجوم إرهابي نفّذته مجموعة مسلّحة، دون تسجيل أيّ أضرار ماديّة أو بشرية.

وعبر تدوينة على "فيسبوك" لأنيس مقعدي، الناطق باسم الأمن الرئاسي أكد غلق الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي ذهابا وإيابا على مستوى شارع الحبيب بورقيبة قرطاج.