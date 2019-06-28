الجزائر.. الاحتجاجات مستمرة على رفاق بوتفليقة

اعتقلت الشرطة الجزائرية المنتشرة بكثافة في وسط العاصمة الجزائرية 10 أشخاص، قبل بداية الاحتجاجات الأسبوعية ليوم الجمعة التاسع عشر على التوالي، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

إلى ذلك، نقل المراسل عن شهود عيان قولهم إن المعتقلين كانوا يحملون رايات أمازيغية. ولفت إلى أن الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين ومنع المسيرات على الأقل صباحا.

وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، وكذلك في الشوارع المؤدية لها.

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وقامت الشرطة بتوقيف عدة أشخاص بعد مراقبة هوياتهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1. واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة.

وكما في الجمعة السابقة، تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى بعد صلاة الجمعة (13:00 بتوقيت غرينتش)، خاصة القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة.

دولة مدنية ومرحلة انتقالية

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشعارات المنتظرة لاحتجاجات اليوم، وهي "دولة مدنية لا عسكرية" و"مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية".

ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من تموز/يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقّد، فالدستور ينص على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 تموز/يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.