لأسباب أمنية.. السفارة الأميركية في تونس مغلقة اليوم

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس، مساء الأحد، أنها ستغلق أبوابها أمام العموم يوم الاثنين، كاشفة أن هذا القرار يعود إلى ما قالت إنها "أسباب أمنية".

و أكّدت السفارة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، مرفوقا بعنوان "تحذير" إنها ستفتح أبوابها الاثنين فقط للخدمات العاجلة.

موضوع يهمك أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر... نجل رئيس تونس يكشف تطورات حالة والده الصحية المغرب العربي



وكانت السفارة قد دعت في بيان سابق وجهته للعاملين بها إلى تجنب التوجه لوسط العاصمة تونس أو ضواحيها في الوقت الحاضر مطالبة إياهم بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على مستجدات حول الوضع.

هجمات واحتياطات

و يأتي ذلك بعد أيام قليلة من هجومين انتحاريين استهدفا قوات الأمن بالعاصمة بالتزامن مع تعرض الرئيس التونسي لوعكة صحية حادة أدخلته المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، إن انتحارياً فجّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارل ديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجيرٌ ثانٍ مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني، حينما فجر انتحاري آخر نفسه عند محاولته الدخول إلى المقر من الباب الخلفي، وهو ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن إصابات متفاوتة.

وتبنى تنظيم داعش الهجمات التي استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، الخميس، بحسب وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وجاء الهجومان بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غربي تونس لهجوم إرهابي، نفّذته مجموعة مسلّحة دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.