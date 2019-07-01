تركيا تؤكد إفراج الجيش الوطني الليبي عن الأتراك الـ6

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، الإفراج عن ستة أتراك اعتقلهم الجيش الوطني الليبي، غداة تهديد أنقرة بالرد على أي هجوم أو عمل عدائي ضد المصالح التركية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن هؤلاء الأتراك الذين تم الإفراج عنهم يرغبون في مواصلة العمل في ليبيا بدل العودة إلى تركيا. من جهتها، ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أنهم بحارة، وذلك بعدما نفت وزارة الدفاع التركية تقارير عن وجود عسكريين بينهم.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت، مساء الأحد، أن الجيش الوطني الليبي اعتقل ستة أتراك، وحذرت من أن قوات الجيش ستصبح "أهدافاً مشروعة" بالنسبة إليها في حال عدم الإفراج الفوري عنهم.

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وكان الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر قد اعتبر في وقت سابق المصالح التركية في ليبيا "أهدافا مشروعة"، متهماً تركيا بمساعدة الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، أنه دمر "طائرة تركية مسيرة" في مطار طرابلس الدولي، ما أدى إلى تفاقم التوتر.

وفي 19 حزيران/يونيو، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده توفّر أسلحة لحكومة الوفاق بموجب "اتفاق تعاون عسكري" بين أنقرة وطرابلس.