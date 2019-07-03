الجزائر..الحبس لنجل رئيس وزراء سابق ورجل أعمال

في سياق مكافحة الفساد بالجزائر، تم إيداع نجل الوزير الأوّل الأسبق، عبد المالك سلال، الحبس المؤقت، وكذلك رجل الأعمال، أحمد معزوز، مالك مجمع معزوز.

واستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لإفادات أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، وكذلك وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، في ملف قضية رجل الأعمال، معزوز.

وفتحت السلطات الجزائرية التحقيق في عدة قضايا فساد للتأكيد على جديتها في بدء صفحة سياسية جديدة عقب إقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة.

هذا ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قريباً عن مقاربة جديدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، عبر تدابير جديدة لإطلاق الحوار الشامل.

موضوع يهمك أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، في حديث خاص له مع "العربية.نت" أن السعودية كانت قد... مسؤول أممي: الدعوة لإغلاق "مركز حوار الأديان" غير مقبولة السعودية

يأتي هذا فيما أعلن البرلمان الجزائري عن شغور منصب رئيس البرلمان عقب تقديم رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، استقالته من منصبه.

وقد تم تكليف عبد الرزاق تريش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوما لحين اختيار رئيس جديد.

وقدّم رئيس البرلمان الجزائري بوشارب استقالته، الثلاثاء، بعد أسابيع من ضغوط تعرّض لها من عدّة كتل برلمانية

والثلاثاء، خرج المئات من طلبة الجامعات في الجزائر في مسيرات سلمية للأسبوع التاسع عشر على التوالي.