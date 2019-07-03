الجزائر.. الطريق للانتخابات يمر بـ"حوار برعاية رئاسية"

من المرتقب أن يعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قريباً عن مقاربة جديدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، عبر تدابير جديدة لإطلاق الحوار الشامل.

يأتي هذا فيما أعلن البرلمان الجزائري عن شغور منصب رئيس البرلمان عقب تقديم رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب استقالته من منصبه.

وقد تم تكليف عبد الرزاق تريش لتسيير إدارة البرلمان لمدة خمسة عشر يوما لحين اختيار رئيس جديد.

موضوع يهمك قدّم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته، الثلاثاء، بعد أسابيع من ضغوط تعرّض لها من عدّة كتل برلمانية، تطالبه... غموض يلف هوية خليفة رئيس برلمان الجزائر المستقيل المغرب العربي

يذكر أن أعضاء هيئة الرؤساء بالبرلمان الجزائري دعوا بوشارب إلى تقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية التي كانت مقررة أمس الثلاثاء.

وفي غضون ذلك خرج المئات من طلبة الجامعات في الجزائر في مسيرات سلمية للأسبوع التاسع عشر على التوالي.

وردد المحتجّون هتافات وشعارات رافضة لما وصفوه بحكم العسكر في البلاد، كما طالب المتظاهرون بتحرير القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة وإطلاق سراح سجناء الرأي وعلى رأسهم لخضر بورقعة الذي أودع الحبس المؤقت قبل ثلاثة أيام بتهم إضعاف الروح المعنوية للجيش والإساءة لهيئة نظامية.

من جهتها طوقت قوات الشرطة الشوارع الرئيسية للعاصمة منذ ساعات الصباح الأولى واكتفت بتحديد مسار المسيرات والحفاظ على طابعها السلمي دون أن تتعرض لحشود المتظاهرين.