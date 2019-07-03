الجيش الليبي يدمر غرفة التحكم بالدرون في مطار معيتيقة

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء أن القوات الجوية الليبية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل مطار معيتيقة. وفق ما نقلت رويترز.

وأفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على فيسبوك أن حركة الملاحة الجوية توقفت بالمطار الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء بعد تعرضه لضربة جوية. وبعد ساعات أعلنت سلطات المطار استئناف الملاحة مرة أخرى.

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران ليبية في البلاد، تؤمّن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

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ومنذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، في الرابع من أبريل الماضي، توقفت الملاحة الجوية بالمطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.