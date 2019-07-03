تونس: الإرهابي القتيل هو العقل المدبر للهجومين الأخيرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الإرهابي، أيمن السميري، (23 سنة) الذي قتل ليل الثلاثاء، كان العقل المدبر للهجومين الأخيرين في البلاد، واللذين أسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، حيث وقعا وسط العاصمة تونس.

موضوع يهمك قام إرهابي خطير، بتفجير نفسه، ليل الأربعاء، في حيّ الانطلاقة بضواحي العاصمة تونس، بعد محاصرته من طرف قوات الأمن.ويتعلق... تونس.. انتحاري يفجر نفسه بعد محاصرته المغرب العربي

وتبنى تنظيم داعش التفجيرين حينها.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، لفرانس برس الأربعاء، "الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير".

وأوضح الزعق قائلا: "إن التحقيقات في هجومي الخميس مكنتنا من تحديد هذا العنصر (23 عاما) الذي يقطن منطقة حي ابن خلدون" بالقرب من مكان الذي فجر فيه نفسه، حددنا مكانه وقمنا بمحاصرته في حي الانطلاقة ولحسن الحظ أنه فجر نفسه بعيدا عن الناس".

كذلك أكد الناطق الرسمي أن السميري "كان يخطط للقيام بعملية إرهابية تستهدف أمنيين".

من جهته، شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح الأربعاء على أن السميري له علاقة بمجموعة منفذي هجومي الخميس وأنه "تم توقيف كل عناصر هذه المجموعة التي كانت تخطط لعمليات إرهابية نوعية ضد تونس".

وقال أحد شهود العيان ويدعى ابراهيم الماجري لفرانس برس "لمحته يركض محاولا الهروب من رجال الأمن وفي لحظة فجر نفسه".

وأكّدت الداخلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال العملية.

الإبلاغ عن الإرهابي

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت الاثنين، بلاغا دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عن الإرهابي عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، لعلاقته بالتفجيرين الأخيرين، اللذين وقعا الخميس الماضي وسط العاصمة تونس.

ووقع التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غربي تونس، إلى هجوم إرهابي نفّذته مجموعة مسلّحة، دون تسجيل أيّ أضرار ماديّة أو بشرية.