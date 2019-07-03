تونس.. السفارة الأميركية تؤجل حفلاً لدواعٍ أمنية

قررت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، بتونس، الأربعاء، تأجيل احتفالية بمناسبة 4 تموز/يوليو "لدواعٍ أمنية" إلى شهر أيلول/سبتمبر القادم، على ما أفاد مكتب الإعلام بالسفارة.

واتخذت السفارة، الثلاثاء، وفق المصدر قرار تأجيل احتفالية عيد الاستقلال إثر الهجومين اللذين نفذهما انتحاريان، الخميس الفائت، وقُتِل فيهما أمني وأصيب 8 أشخاص بجروح.

كما جاء القرار قبل أن تطبق قوات الأمن التونسية ليلة الثلاثاء-الأربعاء وتطلق النار على "العقل المدبر" للعمليتين الذي أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف في "حي الانطلاقة" بالعاصمة، وفقاً للداخلية.

وأعلنت السفارة على موقعها في الإنترنت، الأحد الفائت، غلق أبوابها، الاثنين، "لدواعٍ أمنية باستثناء الخدمات المستعجلة".

وهزّ تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الخميس الفائت، أسفرا عن مقتل عنصر أمن وإصابة 8 أشخاص بجروح.

ووقعت العملية الأولى في 27 حزيران/يونيو حين فجّر انتحاري نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط 5 جرحى، هم: 3 مدنيين وعنصرا أمن توفي أحدهما لاحقاً متأثراً بجروحه، كما أعلنت وزارة الداخلية.

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وبعد وقت قصير، في اليوم نفسه، استهدف تفجير انتحاري ثانٍ مركزاً أمنياً في العاصمة، ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح. وتبنّى تنظيم داعش التفجيرين الانتحاريين.

وهاجم مئات من المحسوبين على التيار السلفي السفارة والمدرسة الأميركيتين في 14 أيلول/سبتمبر 2012، احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.

وأحرق المهاجمون وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة والسيارات التي كانت في مرآبها، كما أحرقوا ونهبوا المدرسة الأميركية. وقتلت الشرطة أربعة من المهاجمين وأصابت العشرات خلال تصديها لهم.