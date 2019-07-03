تونس.. انتحاري يفجر نفسه بعد محاصرته

قام إرهابي خطير، بتفجير نفسه، ليل الأربعاء، في حيّ الانطلاقة بضواحي العاصمة تونس، بعد محاصرته من طرف قوات الأمن.

ويتعلق الأمر بالإرهابي أيمن السميري (23 سنة) الذي أصدرت الوزارة، الاثنين، بلاغا دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عنه عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، لعلاقته بالتفجيرين الأخيرين، اللذين وقعا الخميس الماضي وسط العاصمة تونس.

موضوع يهمك أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى التي أعقبت التفجير الانتحاري، الذي استهدف دورية أمنية في تونس العاصمة، اليوم الخميس،... فيديو.. اللحظات الأولى من تفجيري تونس المغرب العربي

وأكدّت وزارة الداخلية، أنّ الوحدات الأمنية، نجحت في القضاء على هذا الإرهابي الفار، بعد ملاحقته ومحاصرته بحيّ الانطلاقة بالعاصمة، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية.

وسمع دويّ انفجار عنيف، عند الساعة الحادية عشر ليلا، يعتقد أنّه نتيجة قيام هذا الإرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف كان بحوزته أثناء محاصرته من طرف الأمن، كما أظهرت صور ومقاطع فيديو أشلاء الانتحاري متناثرة، بالقرب من محطة مترو حيّ الانطلاقة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت الخميس الماضي مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا وسط العاصمة تونس، وتبنى تنظيم داعش التفجيرين.

ووقع التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غرب تونس، إلى هجوم إرهابي نفّذته مجموعة مسلّحة، دون تسجيل أيّ أضرار ماديّة أو بشرية.