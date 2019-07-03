ليبيا.. استئناف الملاحة بمطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف

أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس على صفحته في فيسبوك استئناف الملاحة الجوية اليوم الأربعاء بعد توقفها إثر استهداف المطار بضربة جوية.

وكانت سلطات مطار معيتيقة أعلنت توقفت الملاحة بالمطار الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس الأربعاء بعد تعرضه لضربة جوية.

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران ليبية في البلاد، تؤمّن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، في الرابع من أبريل الماضي، توقفت الملاحة الجوية بالمطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.