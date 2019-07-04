الجيش الليبي يسقط طائرة حربية استهدفت مواقع بترهونة

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، أن الدفاعات الأرضية التابعة للواء التاسع أسقطت طائرة ميغ 23 أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة لقصف مواقع داخل مدينة ترهونة غربي البلاد.

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية الليبية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل مطار معيتيقة.

وأفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على فيسبوك، أن حركة الملاحة الجوية توقفت بالمطار الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء بعد تعرضه لضربة جوية. وبعد ساعات أعلنت سلطات المطار استئناف الملاحة مرة أخرى.

وتعرض مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء 15 كلم شرق العاصمة طرابلس لقصف عنيف أسفر عن مقتل أكثر من 40 مهاجرا وأصيب 70 آخرون بجروح مساء الثلاثاء.

موضوع يهمك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه قلق من تدفق... تحذير روسي إيطالي من تدهور الأوضاع في ليبيا العرب و العالم

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحافي من بنغازي "القوات المسلحة تنفي مسؤوليتها عن استهداف مركز المهاجرين بتاجوراء"، متهماً خصومه في طرابلس بتدبير مؤامرة في محاولة "إلصاق التهمة بالقوات المسلحة".

وكان مسؤول طبي أعلن أن قصفاً أصاب مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء، التي تبعد 15 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، فجر الأربعاء، فأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.