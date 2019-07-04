"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير الانتحاري في تونس

أعلن تنظيم "داعش"، الخميس، مسؤوليته عن تفجير انتحاري في تونس الثلاثاء الماضي وفق ما أعلنته وكالة "أعماق".

وقام إرهابي يدعى أيمن السميري (23 سنة) بتفجير نفسه، في حيّ الانطلاقة بضواحي العاصمة تونس، بعد محاصرته من طرف قوات الأمن.

وهزّ تفجيران انتحاريان العاصمة تونس الخميس الفائت أسفرا عن مقتل عنصر أمن وإصابة ثمانية أشخاص بجروح في حصيلة أولية.

ووقعت العملية الأولى حين فجّر انتحاري نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة مدنيين وعنصرا أمن توفي أحدهما لاحقاً متأثراً بجروحه، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وبعد وقت قصير استهدف تفجير انتحاري ثان مركزاً أمنياً في العاصمة ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الأربعاء أن الإرهابي الذي فجر نفسه ليل الثلاثاء في "حي الانطلاقة" بالعاصمة هو "العقل المدبر" للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن الخميس الفائت وأسفرا عن مقتل عنصر أمن.