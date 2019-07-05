موريتانيا.. تعميم باختصار اسم الرئيس

نقل موقع "صحراء ميديا" الإخباري الموريتاني، عن مصادر خاصة، أن الحكومة الموريتانية أصدرت تعميما داخليا لوسائل الإعلام الرسمية يقضي باختصار اسم الرئيس المنتخب.

وأضاف التعميم، أنه على وسائل الإعلام الرسمية أن تستخدم اسم محمد ولد الشيخ الغزواني بدلا من محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني.

"علامة نبالة"

وتعتبر الأسماء المركبة شائعة في موريتانيا؛ واعتمدت الحالة المدنية في 2012 النظام البيومتري للإحصاء، واكتفت الوثائق باسمين فقط، مما أحدث ارتباكا في المجتمع الذي يعتبر تراثيا طول الاسم علامة نبالة.

ويتفاقم الأمر حين يكون الشخص منتميا لمشيخة صوفية، كحال الرئيس المنتخب، فاسم "الشيخ" ليس في سجله المدني وإنما هو صفة لمكانة أسلافه الروحية.

كما أن إلغاء كلمة "ولد" من وثائق الموريتانيين سبب حالة من الالتباس لدى بعض المواطنين.

وقال محمد المأمون ولد فال وهو مدرس موريتاني لـ"العربية.نت": "كلمة "ولد" ميزة خاصة بالموريتانيين وهي تدل على الأصالة". وأضاف أن "الأسماء دون كلمة (ولد) أصبحت عارية".

انتظار وأمل

من المنتظر أن يستلم الرئيس الجديد مهامه في 2 أغسطس القادم، وقالت مجلة "جون آفريك" الناطقة بالفرنسية، الاثنين، إن أمام الرئيس المنتخب 6 أشهر حاسمة لكي يثبت للموريتانيين صحة اختيارهم.

وتنتظر الرئيس الذي أكد استمرار نهج سلفه، ملفات مهمة في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية، والبنى التحتية المستعجلة كطريق الأمل الذي يربط ثلثي موريتانيا، ومظالم حقوقية بارزة، ومعالجة ظروف الشركات الوطنية الكبرى المتأزمة، إضافة إلى تعهداته خلال حملته الانتخابية.

تسريبات وتوقعات

كما ينتظر الموريتانيون بشغف معرفة اسم الوزير الأول الذي سيعينه، وبدأت التسريبات التي تزعم تعيين وزير المالية الحالي رئيسا للوزراء، متزامنة مع توقعات أخرى متضاربة كلية.

ولد الغزواني هو أول رئيس موريتاني يتسلم السلطة من رئيس منتخب، ويعتبر انتخابه في موريتانيا حدثا بارزا يؤشر -برأي مراقبين- إلى تحقق تداول ديمقراطي على السلطة، في ظل رفض مرشحي المعارضة الأربعة النتيجة التي أعلن عنها الاثنين المجلس الدستوري.