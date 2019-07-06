الجزائر.. المعارضة تطرح وثيقة للحل "تتجنب صدام" مع الجيش

كشفت وسائل إعلام جزائرية عن نص الوثيقة المتضمنة رؤية المعارضة الجزائرية التي ستنبثق عن ندوة اليوم السبت، والتي تحتوي على خطة لتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإطلاق دعوة للحوار الوطني.

وتستغني الوثيقة عن بعض النقاط الخلافية، وهي استبدال رئيس الدولة الحالي بشخصية مقبولة وفق الإجراءات الدستورية، واستبدال الحكومة الحالية المرفوضة شعبياً بحكومة توافقية مقبولة.

كما تم الاستغناء عن عبارة "استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة شعبيا"،ومصطلح "الفترة المؤقتة" الجدلي وتعويضه بـ"الفترة الممهدة للانتخابات".

خارطة طريق المعارضة تبدو في شكلها متقاربة مع خريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، وتشترك في نقاطها مع طرح السلطة المتمسك بمبدأ الحوار وإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت للخروج من الأزمة، ورفض المرحلة الانتقالية "التأسيسية".

اجتماع المعارضة، الذي سيضم شخصيات وطنية إضافة إلى المجتمع المدني المتمثل في قرابة 100 نقابة وجمعية، رفضته قوى البديل الديمقراطي بحجة أنه لا يتوافق معها في مطالبها التي تتلخص في ضرورة الذهاب إلى مجلس تأسيسي، ورفض الذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية قبل إحداث تغيير جذري للنظام.

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ميدانياً، امتزجت أجواء الحراك بأجواء الاحتفاء بذكرى الاستقلال السابعة والخمسين للبلاد، واختلطت اللافتات المطالبة بالجمهورية الجديدة وترسيخ المسار الديمقراطي بلافتات تمجّد ثورة البلاد قبل قرابة ستة عقود.

فقد خرج عشرات آلاف الجزائريين، الجمعة، في مختلف محافظات البلاد للضغط على السلطات من أجل رفع القيود على الحريات وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء انتخابات تشرف عليها شخصياتٌ مستقلة ونزيهة.