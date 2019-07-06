تقرير استخباراتي: صفقة تركية لتسليم السراج طائرات مسيرة

أفاد تقرير استخباراتي عن صفقة تركية لتسليم حكومة الوفاق الليبية طائرات درونز، تعويضاً عن الطائرات التي خسرتها خلال معركة طرابلس.

يأتي ذلك فيما استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في اسطنبول. وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أجرى الجمعة مباحثات مع السراج في قصر "دولمة بهتشة" باسطنبول، ناقش خلالها الجانبان "آخر التطورات التي تشهدها ليبيا".

ووفقا للبيان، الذي نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، فقد جدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق.

ويزيد الطرف التركي في ليبيا من تأزم الصراع، ويؤخر حسم المعركة على الأرض، وفق الجيش الليبي.

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ولفت تقرير استخباراتي نشره موقع africaintelligenc ، إلى حاجة حكومة السراج الماسة للدرونز، لاسيما بعدما دمر الجيش الليبي 3 طائرات من أصل 4 سلمتها تركيا لها خلال الأيام الماضية.

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وتتزامن الصفقة مع تحذيرات أطلقها الجيش الليبي، رفضاً لاستمرار دعم تركيا للتشكيلات المنضوية تحت مظلة حكومة الوفاق في العاصمة، غير أن أنقرة متهمة بمواصلة رفد تلك الجماعات بالسلاح والعتاد والخبراء العسكريين أيضا، في انتهاك لقرار مجلس الأمن لعام 2011 القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

واتخذ الدعم التركي لحكومة الوفاق في مرحلته الأولى طابعاً سرياً، إلى أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل واضح يونيو الماضي دعم بلاده لمقاتلي طرابلس بحجة تحقيق ما سمّاه توازناً في القوى مع قوات الجيش الليبي من جهة ولحماية المصالح التركية هناك من جهة أخرى.