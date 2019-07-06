فيديو.. الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة لطرابلس

دفع الجيش الليبي، مساء الجمعة، بكتائب عسكرية جديدة للمشاركة في المرحلة الثانية من تحرير العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الليبي، في بيان، إن تحرك هذه القوات جاء بناء على تعليمات من الجنرال خليفة حفتر، ويأتي ضمن موجة ثانية من التعزيزات العسكرية للمشاركة في العمليات القتالية، ستقودها كتائب شاركت في معارك تحرير بنغازي ودرنة، وتتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية.

وأظهر شريط مصور، نشره مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش، مقطع فيديو، يبرز تحرّك هذه الكتائب العسكرية بكامل عتادها وأفرادها وآلياتها نحو المنطقة الغربية، تمهيداً للدخول في معارك أكثر شراسة من أجل تحرير العاصمة طرابلس وتخليصها من الميليشيات المسلّحة، في مؤشر يوحي بتصعيد عسكري مرتقب وبانعدام أي بوادر للعودة إلى الحل السياسي.

وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن الدولي، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، كما دعا المجلس الأطراف الليبية إلى العودة بسرعة إلى المحادثات السياسية التي تتم بوساطة الأمم المتحدة.

وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا قد أعلن، الجمعة، أن حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء (15 كلم شرق طرابلس) ارتفع إلى 53 قتيلاً، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء معركة طرابلس إلى قرابة ألف قتيل.