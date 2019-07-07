إعادة فتح المجال الجوي لمطار معيتيقة في طرابلس

أفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على فيسبوك بإعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد.

وكانت السلطات أغلقت المطار في وقت سابق اليوم بعد سقوط قذائف عليه.

وقالت سلطات المطار "ستباشر الشركات الناقلة استقبال ركابها لتكملة باقي رحلاتها المجدولة لهذا اليوم بعد قليل".

وأعلنت السلطات "إصابة ثلاثة موظفين من شركة الخطوط الجوية الإفريقية جراء هذه القذائف". ولم يصدر أي تعليق من الشركة حتى

الآن.

وكانت سلطات مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت الأحد، إغلاق المجال الجوي للمطار بعد سقوط قدائف داخله. كما أفادت سلطات المطار بتغيير مسار رحلة جوية قادمة من تونس كان من المفترض أن تهبط في مطار معيتيقة.

وذكرت سلطات المطار على صفحته في فيسبوك "توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر".

وفجر الخميس الماضي، استؤنفت حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس بعدما توقفت لبضع ساعات إثر تعرضه لقصف جوي من قبل الجيش الليبي، ولم يوقع خسائر بشرية.

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وقال مصدر في المطار إن حركة الملاحة استؤنفت بعدما توقفت مساء الأربعاء إثر الغارة.

من جهته، أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، أن الغارة التي شنّتها قواته أدت إلى تدمير غرفة التحكّم الرئيسية بالطائرات المسيّرة في المطار.

وكتب المسماري على فيسبوك "قواتنا الجوية تدمر غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية".

وكانت قوّات الجيش الليبي، أعلنت، الأحد، تدمير طائرة تركيّة مسيّرة في مطار معيتيقة، هي الرابعة التي يعلن تدميرها منذ بداية الاشتباكات جنوب طرابلس.