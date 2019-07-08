تونس.. منع سفر وتجميد أموال المرشح الأبرز للرئاسة

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس الاثنين، منع سفر رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وتجميد أمواله مع شقيقه، على خلفية اتهامات "تورطه في قضايا متعلقة بالفساد المالي وتبييض الأموال، حسب ما أوردته تقارير إعلامية.

وكانت ''أنا يقظ'' كمنظمة رقابية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري، قاضت في سبتمبر 2016 مجموع الشركات الحاملة لاسم المحطة الفضائية "نسمة" من أجل مجموعة من الجرائم منها التهرب الضريبي.

ويعد نبيل القروي صاحب مؤسسة إعلامية ومؤسس جمعية خليل تونس الخيرية، المرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 10 نوفمبر 2019 وفق ما كشفت عنه نتائج الاستفتاء آخر شهرين.

يشار إلى أن مجلس النواب التونسي قد أقر الشهر الماضي إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، ينص أهمها على منع أصحاب المؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، اتهم القروي كلا من حركة النهضة وتحيا تونس الحزبين الحاكمين بـ"استغلال نفوذهما السياسي والإعلامي لإقصاء خصومهما والبقاء في السلطة".