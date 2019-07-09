برلمان الجزائر ينتخب رئيسا جديدا.. وهذا أبرز مرشح!

قال البرلمان الجزائري، إنه سيعقد غدا الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس جديد له، خلفا لمعاذ بوشارب، الذي استقال الأسبوع الماضي، نتيجة ضغوط من عدة كتل برلمانية، واستجابة للحراك الشعبي الذي يطالب برحيل الباءات الثلاث.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياح، أنه تم التوافق على ترشيح الأمين العام للحزب محمد جميعي، لخلافة معاذ بوشارب على رأس البرلمان، نظرا لخبرته البرلمانية الطويلة، في انتظار الحصول على موافقته النهائية.

الرئيس رقم 11

ومحمد جميعي (50 عاما) الذي تم انتخابه منذ شهر أبريل الماضي، أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا لمعاذ بوشارب الذي كان يسير شؤون الحزب بتكليف من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته، هو نائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) منذ 2007، سبق له أن ترأس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير التي تضم 166 نائباً من أصل 462، كما تقلد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عدّة مرات.

ومن المتوقع أن يكون جميعي قريباً من الفوز برئاسة البرلمان، إذ سيحظى بدعم نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، ليكون بذلك الرئيس رقم 11 في تاريخ البرلمان الجزائري.

وتعاقب على رئاسة البرلمان الجزائري 10 رؤساء منذ تأسيسه عام 1977 في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين (1965 – 1978)، أبرزهم عبد العزيز بلخادم والرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح، وكذلك عمار سعيداني والسعيد بوحجّة.