تونس.. البرلمان يفشل بانتخاب أعضاء بالمحكمة الدستورية

فشل البرلمان التونسي الأربعاء مجدداً في انتخاب أعضاء في المحكمة الدستورية التي نص عليها الدستور بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية.

وباشر النواب الـ217 صباح الأربعاء انتخاب المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على 145 صوتاً وهو العدد اللازم الذي ينص عليه الدستور التونسي.

وازدادت المطالبات بتشكيل هذه المحكمة في تونس عقب تعرض الرئيس الباجي قائد السبسي (92 عاماً) نهاية شهر حزيران/يونيو الفائت لوعكة صحية حادة نُقل إثرها إلى المستشفى للعلاج.

وتضم الهيئة وجوبا 12 عضواً، ويجب أن يتمتع كل فرد منهم بخبرة لا تقل عن 20 عاماً، وأن يكون ثلاثة أرباعهم من المتخصصين في القانون. ويعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين في هذه الهيئة القضائية.

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ويواجه البرلمان منذ العام 2014 صعوبات في استكمال انتخاب ثلاثة أعضاء باقين بسبب غياب التوافق على المرشحين ولم يتمكن سوى من انتخاب القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة في آذار/مارس 2018.

كما لم يتمكن النواب في جلسة عقدت في نيسان/إبريل الفائت من استكمال الانتخاب. ومن المنتظر أن يجتمع مكتب البرلمان غداً الخميس ليحدد موعدا لجلسة مقبلة.

ويقول الخبير في القانون الدستوري والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، إن هذه الهيئة التي يطالب المجتمع المدني بتشكيلها تعتبر "مفتاح الحل في نظام الدولة".

وأوضح أنها أيضاً "حارس الدستور وسلطة رقابة على تطبيق الدستور، إذ ستراقب بذلك الجانب التنفيذي والتشريعي معاً".

وينص الفصل 120 من الدستور التونسي على أن المحكمة الدستورية "تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب". كما تنظر في المعاهدات الدولية وتطبيق قانون حال الطوارئ.

إلى ذلك، تلعب المحكمة الدستورية "دوراً ليس فقط في مراقبة دستورية القوانين ولكن أيضا في الاستقرار السياسي في البلاد لأنها هي التي تعلن عن الشغور في منصب رئاسة الجمهورية"، حسب صرصار.

وأطلقت منظمة "البوصلة" المتخصصة والتي تتابع من قرب أعمال البرلمان، في الخامس من تموز/يوليو حملة تطالب فيها بتشكيل المحكمة الدستورية "اليوم قبل الغد" و"الضغط" على النواب لاستكمال انتخاب باقي الأعضاء.

ويرى صرصار أن البطء في تشكيل المحكمة يعود إلى السياسيين والأحزاب الممثلة في السلطة "لأنهم يخشون أن تحد هذه المحكمة من سلطتهم".