طرابلس.. إخلاء تدريجي لمركز تاجوراء من المهاجرين

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن مركز المهاجرين في تاجوراء قرب طرابلس الذي تعرض لضربة جوية مميتة الأسبوع الماضي يجري إخلاؤه تدريجياً بعد قرار السلطات الليبية إطلاق سراح نزلائه.

وقتلت الضربة الجوية على مركز تاجوراء للمهاجرين يوم 3 يوليو/تموز 53 شخصاً وأصابت 130 بجروح، وفقاً لأحدث إحصاء للضحايا من منظمة الصحة العالمية.

وقالت الأمم المتحدة إن الضربة الجوية على المركز الذي يؤوي نحو 350 شخصاً هذا الأسبوع ربما ترقى إلى جريمة حرب.

وقال شارلي ياكسلي المتحدث باسم مفوضية اللاجئين: "في وقت ما أمس (الثلاثاء) اتخذت السلطات قراراً بإطلاق سراح المحتجزين. وكان الخيار أمامهم (على ترك المكان) ولم يكونوا مجبرين".

وفي الإجمال، غادر المركز نحو 260 مهاجراً على الفور وتوجهوا إلى منشأة تابعة للمفوضية، حيث سمح لهم بقضاء الليلة وقدمت لهم مساعدات طارئة. وقال ياكسلي إنه من المتوقع أن يتوجه هؤلاء إلى مركز خدمات نهاري للحصول على الطعام والماء والرعاية الصحية.

موضوع يهمك ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية، الأربعاء، أن الصواريخ الأميركية التي عثرت عليها قوات موالية لحكومة الوفاق في ليبيا في قاعدة... فرنسا تؤكد: الصواريخ التي عثر عليها في ليبيا تعود لنا المغرب العربي

وأضاف أن نحو 55 من المهاجرين الذين يعتبرون الأكثر عرضة للخطر، وبينهم الكثير من النساء والأطفال الذين لا يرافقهم أحد، ظلوا في المركز انتظاراً لنقلهم اليوم الأربعاء إلى منشأة المفوضية في طرابلس عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك. ومن المقرر إجلاؤهم إلى دولة ثالثة آمنة.

وليبيا واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لمهاجرين من إفريقيا يفرون من الفقر والحرب ويحاولون الوصول لإيطاليا عن طريق البحر. لكن خفر السواحل الليبي يعترض طريق كثيرين منهم ويعيدهم إلى ليبيا بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المفوضية في بيان نشرته على "تويتر" تقول إن بعض المهاجرين طلبوا إجلاء جميع نزلاء المركز إلى بلد ثالث آمن مما يعطل العمليات. وأوضح ياكسلي أن مركز المفوضية في طرابلس ومركزا مؤقتا في النيجر ممتلئان. وأضاف: "نحن نعول على الدول لتتقدم بأماكن إجلاء لنقل الناس".

وتابع أن عشرات اللاجئين والمهاجرين فضلوا البقاء في المركز في الوقت الراهن بعد القرار المفاجئ للسلطات لكن بوسعهم الخروج.