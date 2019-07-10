فرنسا تؤكد: الصواريخ التي عثر عليها في ليبيا تعود لنا

ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية، الأربعاء، أن الصواريخ الأميركية التي عثرت عليها قوات موالية لحكومة الوفاق في ليبيا في قاعدة تابعة لقائد الجيش، خليفة حفتر، هي صواريخ عائدة لفرنسا لكنها خارج الخدمة وكان ينبغي تدميرها.

وقالت الوزارة إن "صواريخ جافلين التي عثر عليها في غريان (الغرب) تعود في الواقع للجيوش الفرنسية التي اشترتها من الولايات المتحدة"، مؤكدة ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.

وفي نهاية حزيران/يونيو، عثرت قوات موالية لحكومة الوفاق على 3 صواريخ جافلين مضادة للدبابات في قاعدة لحفتر.

غرض استطلاعي

وأوضحت الوزارة الفرنسية، في ما يؤكد وجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية، أن "هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتية لوحدة فرنسية نشرت لغرض استطلاعي في إطار مكافحة الإرهاب".

مع ذلك، أكدت باريس أنه تم تخزين هذه الذخيرة "التالفة وغير الصالحة للاستخدام" مؤقتاً في مستودع على أن يتم تدميرها" و"لم يتم تسليمها لقوات محلية".

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن هذه الأسلحة كانت "في حوزة قواتنا من أجل سلامتها" و"لم يكن مطروحاً بيعها أو تسليمها أو إعارتها أو نقلها لأي كان في ليبيا".

ونفت الإمارات العربية المتحدة تقارير ادعت أن صواريخ جافلين عائدة لها.

وفي حزيران/يونيو، جددت الأمم المتحدة عملية أوروبية مدتها عام واحد لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث أبلغ عن عمليات تسليم أسلحة منذ شهرين.