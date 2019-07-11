المسماري: السراج دفع أموالاً "لخونة" في بنغازي

قال الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري بعد نجاته من محاولة اغتيال إن الفوضى عمت المكان عقب التفجير الذي استهدف جنازة قائد سابق بالقوات الخاصة.

وعرض المسماري في مؤتمر صحافي مقاطع فيديو توثق لحظات التفجير الذي وقع الخميس في بنغازي.

وتساءل الناطق باسم الجيش: كيف وصل الإرهاب بنغازي بعد معركة بنغازي، متهماً "خونة" في بنغازي بتلقي أموال ضخمة، كذلك اتهم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتوزيع "أموال فاسدة" ساعدت الإرهابيين.

كما حمل تركيا مسؤولية التفجير حيث هناك قيادات تعيش. واعتبر أن الحرب التي نقودها على الإرهاب في طرابلس شرعية.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي "إننا لا نفرق بين التنظيمات المتطرفة في طرابلس والقاعدة وداعش".

ووجه رسالة "لكل الليبيين أن المعركة لم تنته ولن تنتهي إلا بعد انتهاء كل الإرهابيين (..) منذ 2011 ونحن نعاني. وهذه نتيجة المجتمع الدولي الذي سلم ليبيا إلى إرهابيين".

وقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرون، الخميس، عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وقال مصدر عسكري إن الجنازة التي كانت في مقبرة الهواري ببنغازي كانت لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن، لافتاً إلى أن القائد الحالي للقوات الخاصة، ونيس بوخمادة، حضر التشييع لكن لم يلحق به أذى.