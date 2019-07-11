نجاة عدد من قيادات القوات الخاصة من تفجير في بنغازي

قتل 3 أشخاص وجرح 15 آخرون، الخميس، عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وقال مصدر عسكري إن الجنازة التي كانت في مقبرة الهواري ببنغازي كانت لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن، لافتاً إلى أن القائد الحالي للقوات الخاصة، ونيس بوخمادة، حضر التشييع لكن لم يلحق به أذى.

ومن المرجح أن العملية الإرهابية كانت تستهدف القادة العسكريين الذين كانوا حاضرين في الجنازة، من بينهم أفراد من القوات الخاصة.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، نجا عدد من قيادات القوات الخاصة من التفجير.

فتح تحقيق

من جهته، كلف قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، رئيس الأركان، عبد الرزاق الناظوري، بفتح تحقيق عاجل مع كافة الأجهزة الأمنية، بعد التفجير الإرهابي.

كما اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، في اتصال مع "الحدث"، كتائب طرابلس بالتفجير.