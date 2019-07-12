العثور على 38 جثة إضافية لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل تونس

أعلن الهلال الأحمر التونسي العثور على 38 جثة إضافية، الخميس، عند الشواطئ التونسية، ما يرفع إلى 68 عدد الضحايا المنتشلين من المياه عقب غرق مركب يقل عشرات المهاجرين.

وعثر على 36 جثة في جرجيس في جنوب-شرق تونس، وعلى جثتين آخريين عند جزيرة جربة، بحسب ما قال لفرانس برس رئيس الهلال الأحمر في مدنين (جنوبا) المنجي سليم.

وأضاف أنّ الجثث نقلت إلى مستشفى مدينة قابس لإجراء فحوص الحمض النووي، فيما بدأت عمليات الدفن في المدينة نفسها بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

ويجري إنشاء مقبرة جديدة للمهاجرين الضحايا في جرجيس، حيث كانوا يدفنون في مقبرة أخرى.

وعثر السبت على جثث طفل ذي ثلاثة أعوام وامرأتين، كانت إحداهما حاملا.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية الخميس الماضي غرق مركب يحمل على متنه 80 مهاجراً، بحسب رواية أحد الناجين الثلاثة.

وقال المنجي سليم إنّ عمليات البحث التي يقوم بها الهلال الأحمر والحرس الوطني التونسي وخفر السواحل مستمرة.