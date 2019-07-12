المغرب.. حملة سعودية مجانية لجراحة القلب للأطفال

قام عبد الله بن سعد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية، برفقة وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، الجمعة بزيارة تفقدية للحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وزار السفير السعودي في المغرب ووزير الصحة المغربي، الأطفال المغاربة المستفيدين من عمليات وقسطرة للقلب في جناح القلب في المركب الاستشفائي الجامعي ابن رشد في مدينة الدار البيضاء.

ويقوم أطباء متطوعون من المملكة العربية السعودية بعمليات جراحية للقلب وقسطرة للقلب، في الفترة الزمنية، من 4 إلى 14 يوليو الجاري، لصالح أطفال مغاربة من عائلات فقيرة.

وتستهدف الحملة الطبية السعودية، الأولى من نوعها مغربياً، إجراء ما بين 65 و85 عملية جراحية للقلب وقسطرة للقلب.

ويتكون الفريق الطبي من 26 عنصراً متطوعاً، ما بين أطباء وممرضين قادمين من المملكة العربية السعودية.

وهذه أول مرة، يقوم فريق طبي احترافي، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعمليات جراحية في المغرب.

وتجري العمليات في مركز طب القلب والشرايين في المركب الاستشفائي الجامعي ابن رشد في مدينة الدار البيضاء، أكبر مدينة في المملكة المغربية.

وكشف الدكتور عبد الرؤوف الصعيدي، استشاري جراحة القلب ورئيس الفريق الطبي السعودي التطوعي، أن "غالبية العمليات الجراحية"، التي قام بها الفريق الطبي: "تبقى جد معقدة ومكلفة".

وحتى الجمعة، قام الفريق الطبي السعودي التطوعي، بـ 23 عملية قلب مفتوح "ناجحة"، و32 عملية قسطرة "ناجحة".