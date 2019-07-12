قيادي سابق بـ"نداء تونس": النهضة تسعى لـ"الانقضاض" على الحكم

اتهم القيادي السابق في حركة نداء تونس رضا بلحاج، حركة النهضة التونسية، بالسعي إلى "الانقضاض" على الحكم وتهديد المسار الانتقالي بالبلاد.

وقال بلحاج في تدوينة على "فيسبوك"، إن حركة النهضة "باتت تشكل خطراً على مسار الانتقال الديمقراطي، وتخطط للتغلغل في مفاصل الدولة التونسية".

وأضاف أن حركة النهضة "تناور لمنع إرساء المحكمة الدستورية، بعدما ادعت حرصها على تجاوز الفراغ الذي ظهر خلال الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس الباجي قايد السبسي، عندما اقترحت منح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، صلاحيات المحكمة الدستورية، ما اعتبر محاولة لإرساء محكمة على مقاسها".

وتابع أنه "لا بد لحركة النهضة أن تتخلى عن مناوراتها التي تهدف أساسًا إلى إضعاف رئيس الدولة من خلال منعه من تعيين أعضاء المحكمة الدستورية".

وتتوالى الانتقادات ضد الحركة، فقد قال نبيل القروي، الأربعاء، أحد أبرز المرشحين لخوض سباق انتخابات الرئاسة التونسية، إن حركة "النهضة تستخدم ضده أساليب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وكان القضاء التونسي، قد قرر الاثنين، منع نبيل القروي، من السفر وتجميد أمواله، وذلك بتهمة غسيل الأموال.

كما قدم القيادي في حركة النهضة (الحزب الإخواني في تونس)، لطفي زيتون، الثلاثاء، استقالته من منصب المستشار السياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، في خطوة كشفت حجم الانشقاقات والخلافات داخل الحركة.