ليبيا تعلن اعتراض 23 مهاجراً إلى أوروبا قبالة الساحل

قال خفر السواحل الليبي، إنه اعترض سفينة تحمل 23 مهاجراً في طريقهم إلى أوروبا، من بينهم امرأتان، قبالة ساحل البحر المتوسط في البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي البحري الليبي، الخميس، أن المهاجرين كانوا من مصر والسودان وليبيا، وتم التقاطهم في اليوم السابق على بعد 18 ميلاً شمال مجمع مليته الساحلي للنفط والغاز.

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وقال البيان المنشور على صفحة المكتب الرسمية على "فيس بوك"، إن المهاجرين تلقوا مساعدات إنسانية وطبية، ثم نُقلوا إلى مخيم للاجئين في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد.

وكانت السفينة "ألان" قد أنقذت أكثر من 100 مهاجر منذ بداية يوليو الجاري.

يذكر أن ليبيا أصبحت ممراًّ رئيساً للمهاجرين واللاجئين الأفارقة، الذين يفرون إلى أوروبا بعد أحداث 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي وأسفرت عن مقتله.