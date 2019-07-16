أميركا تدرج قيادياً متشدداً في مالي على قائمة الإرهاب

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة أضافت عضوا بارزا في فرع تنظيم القاعدة في مالي إلى قائمة الإرهاب العالمي، الثلاثاء، متهمة إياه بالمشاركة في هجمات لزعزعة الاستقرار في البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إنها صنفت با أغ موسى، القيادي بـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" إرهابيا عالميا، وأدرجته على قائمة الأشخاص الذين ينبغي تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

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وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة في بيان "تستهدف الوزارة قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في مالي، لدورها المزعزع للاستقرار من خلال شن هجمات إرهابية في أنحاء البلاد".

وأضاف: "يساهم با أغ موسى، نظرا لكونه قياديا في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بشكل مباشر في العنف والاضطرابات التي يؤججها إرهاب القاعدة".