منظمة: عابرو حدود تونس نحو أوروبا تضاعفوا 3 مرات

أكدت منظمة غير حكومية، الثلاثاء، أن عدد من اجتازوا الحدود البرية التونسية بهدف العبور إلى أوروبا بحراً، ازداد بواقع 3 مرات خلال النصف الأول من العام.

وعرض "المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" الذي يهتم بملف الهجرة غير القانونية في تونس، تقريراً بين فيه أن عدد المجتازين للحدود البرية ارتفع من 417 خلال النصف الأول من العام 2018، إلى 1008 خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وسجل المنتدى ارتفاعا في عمليات عبور الحدود من 105 إلى 301 في الفترة نفسها.

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وقال المدير التنفيذي للمنتدى علاء الطالبي، لفرانس براس: إن "غالبية المجتازين للحدود من ليبيا و90 في المئة منهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء".

وأوضح الطالبي: أن "هدف غالبية الوافدين هو الهجرة غير القانونية نحو أوروبا بحراً، بالإضافة إلى أن بعضهم فار من الوضع الأمني في ليبيا".

وتمثل محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا أهم نقطة عبور بـ84 في المئة من عدد المجتازين.

وتنشط في تونس مطلع الصيف ومع تحسن المناخ، عمليات الهجرة غير القانونية باتجاه السواحل الأوروبية والإيطالية تحديداً.

تكرر حوادث الغرق

وأعلن الحرس الوطني التونسي الأربعاء الماضي أنّه ضبط في المياه التونسية قارباً على متنه 90 مهاجراً غير قانوني، يتحدرون جميعا من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما كشف تقرير المنتدى أن 594 تونسيا وصلوا الى إيطاليا خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، وتم منع 1266 شخصاً من اجتياز البحر انطلاقا من تونس.

وتتكرر حوادث غرق القوارب التي تقلّ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، وخصوصاً في الصيف، حين يصبح عبور البحر أقل خطورة.

وكان الهلال الأحمر التونسي أعلن انتشال 82 جثة قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، بعد أن غرق قارب مطاطي كان يقل أكثر من ثمانين مهاجراً انطلق من مدينة زوارة الليبية، وفقاً لأحد الناجين في الرابع من شهر تموز/يوليو الحالي.