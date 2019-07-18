عودة حركة الملاحة بمطار معيتيقة بعد ضربة جوية

قالت سلطات مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس على فيسبوك إن سلطات الطيران المدني أعادت فتح أجواء المطار الدولي، الخميس، بعد إغلاقها عقب تعرضه لضربة جوية.

وأضافت أن الشركات الناقلة ستباشر خلال وقت قصير ما تبقى من رحلاتها المجدولة لهذا اليوم.

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كذلك ذكرت سلطات المطار وهو الوحيد العامل في العاصمة أنه تم توجيه طائرة قادمة من الاسكندرية في مصر في وقت سابق اليوم إلى مطار

مصراتة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة.

يذكر أن بيانا صادرا عن حكومة الوفاق الليبية قد أفاد منذ ساعات بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة غرب العاصمة طرابلس، بعد ضربة جوية.

كذلك أشار البيان إلى أن محيط المطار الواقع في ضاحية تاجوراء، تعرض لقصف بقذائف الهاون الأربعاء، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات مباشرة لمرافق المطار أو لمهبط الطائرات.