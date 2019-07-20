ليبيا.. الجيش يسيطر على موقع استراتيجي جنوب طرابلس

دخلت قوات الجيش الليبي معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة لحكومة الوفاق.

ودفع الجيش الليبي، بعد سيطرته على المعسكر، بالمواجهات إلى شارع الخلاطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إلى الحي السكني المعروف عند الليبيين بشارع المقبرة خلف معسكر اليرموك لقتال القوات التابعة للوفاق.

ووفق مصادر مطلعة، يعتبر معسكر اليرموك من أهم المواقع العسكرية في المنطقة، فقد شغلته بعد عام 2011 كتيبة ثوار طرابلس وبعدها تناوب الجيش الليبي وقوات الوفاق السيطرة عليه وأصبح بعدها منطقة شبه معزولة.

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وبحسب مراقبين، فإن استعادة الجيش السيطرة على معسكر اليرموك، الذي يقع على الطريق الرابط بين منطقة قصر بن غشير وخلة الفرجان، يعد إنجازاً مهماً لتقدم قواته تجاه مدن العاصمة الأخرى.

ويحاول الجيش إبعاد القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى أماكن بعيدة عن المعسكر لتأمين المنطقة من النيران، التي تدور في الشوارع المؤدية إليه، وفي حال نجاحها فإن الأمر، وحسب مصادر عسكرية، سيعتبر تقدماً للجيش في أولى المناطق السكنية وهي صلاح الدين التي تقع مباشرة بعد خلة الفرجان.