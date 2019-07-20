ليبيا: حفتر يدعو الشباب للاشتراك في معركة طرابلس

دعا المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، شباب طرابلس للانضمام إلى قواته في هجومها للاستيلاء على العاصمة من قبضة حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وسط تحذيرات من المجتمع الدولي من نتائج التصعيد العسكري واستهداف المدنيين.

وتواصل حفتر عبر منشور على الصفحة الرسمية للجيش الوطني الليبي يوم الجمعة، داعياً شباب المدينة إلى التعاون مع قواته للقضاء على جميع الميليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس.

في غضون ذلك، أصدرت الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس يوم السبت بياناً تقول فيه إنها جمعت معلومات استخباراتية حول غارات جوية محتملة للجيش الوطني الليبي ضد مواقع رئيسية في العاصمة، من ضمنها مطار معيتيقة الوحيد العامل هناك.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى "وقف العدوان" ووقف "إراقة دماء الشعب الليبي".

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي "اعتدنا أكاذيبهم" في إشارة إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، "لكننا سندخل العاصمة، لا مجال للشك هنا".