طرابلس.. الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية بعين زارة

أعلن الجيش الليبي، الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

كما أفاد مصدر عسكري ليبي بمقتل 8 جنود من الجيش الوطني جراء غارة جوية تركية في طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن استعداده لشنّ هجوم واسع على طرابلس، داعياً شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ"ساعة الصفر".

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، في بيان لها إن "جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي - القطري".

موضوع يهمك أعلن الجيش الليبي أن قواته الجوية قصفت ليل السبت، مواقع تابعة لقوات الوفاق في ضواحي مدينة غريان، ودمّرت مخازن... الجيش الليبي يدمّر مخازن أسلحة لقوات الوفاق في غريان المغرب العربي

وكانت قوات الجيش الليبي قد دخلت، في وقت سابق، معسكر اليرموك جنوب طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع تشكيلات تابعة لحكومة الوفاق.

ودفع الجيش الليبي، بعد سيطرته على المعسكر، بالمواجهات إلى شارع الخلاطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إلى الحي السكني المعروف عند الليبيين بشارع المقبرة خلف معسكر اليرموك لقتال القوات التابعة للوفاق.

ووفق مصادر مطلعة، يعتبر معسكر اليرموك من أهم المواقع العسكرية في المنطقة، فقد شغلته بعد عام 2011 كتيبة ثوار طرابلس وبعدها تناوب الجيش الليبي وقوات الوفاق السيطرة عليه وأصبح بعدها منطقة شبه معزولة.