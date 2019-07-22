طائرة حربية ليبية تخترق أجواء تونس.. واعتقال قائدها

اخترقت طائرة حربية ليبية، اليوم الاثنين، الأجواء التونسية وحطت على الطريق العام بمنطقة ورجيجن التابعة لمعتمدية بني خداش من ولاية مدنين جنوب تونس.

وألقت قوات الأمن التونسية القبض على قائد الطائرة، وذلك للتحقيق معه، كما أظهرت الصور المتداولة أن الطائرة وهي من نوع "سوخوي"، كانت محمّلة بالصواريخ.

وأفاد مراسل "العربية" بأن الطائرة التي هبطت اضطراريا في تونس تابعة للجيش الوطني الليبي.

ونقل مراسلنا عن مصدر ليبي قوله إن "الطائرة التي هبطت في تونس تابعة لسلاح الجو في الجيش الوطني بعد عطل بجهاز الملاحة بها.. وتتبع سرب L39 كانت بمهمةً عمل في الجنوب قبل عودتها إلى قاعدة الوطنية غرب البلاد".

ويخوض الجيش الليبي مواجهات عنيفة ضد الميليشيات في منطقة الغرب الليبي خاصة في العاصمة طرابلس، منذ مطلع شهر إبريل الماضي، واستعملت فيها كل أنواع الأسلحة وكذلك الطيران الحربي.