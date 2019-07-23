طرابلس.. إعادة فتح مطار معيتيقة أمام حركة الطيران

أعادت سلطة مطار معيتيقة في طرابلس اليوم الثلاثاء، فتحه أمام حركة الطيران بعد أن كانت قد أقفلته ليلاً إثر تعرضه لضربة جوية.

وكانت سلطة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية قد أعلنت مساء الاثنين في صفحتها على فيسبوك أن الملاحة الجوية توقفت في المطار بعد تعرض المنشأة لضربة جوية. ولم تذكر الصفحة تفاصيل أخرى عن الضربة.

وكان المطار قد تعرض قبل أيام لضربة جوية ما أدى لتوقفه مؤقتا، ثم عاد للعمل بشكل طبيعي.

وأشارت مصادر أن خلافا بين قوات الوفاق قد يكون وراء قذائف الهاون التي ضربت المطار، خاصة وأن كتيبة "البقرة" على خلاف شديد مع كتيبة "الردع" التي تسيطر عليه.

ومعيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلس، التي تدور في محيطها اشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

موضوع يهمك أعلن الجيش الليبي، الاثنين، أن الوحدات العسكرية تتقدم على جميع محاور العاصمة طرابلس، مؤكدا السيطرة على مواقع جديدة.وكان... الجيش الليبي: الوحدات العسكرية تتقدم بجميع محاور طرابلس المغرب العربي

في سياق آخر، أكدت شعبة "الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي أمس أنها أحرزت تقدما في محاور القتال جنوب طرابلس.

وأشارت في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بأن "الوحدات العسكرية تتقدم بخطى ثابتة في جميع محاور العاصمة، وتسيطر على مواقع وتمركزات جديدة وكبدت العدو خسائر كبيرة".

وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من نيسان/أبريل حملتها لاستعادة طرابلس.

وكان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، أعلن الاثنين انطلاق المرحلة الحاسمة والأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق.

وأدت المعارك منذ اندلاعها لسقوط 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.