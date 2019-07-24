المسماري لـ"العربية نت": حان وقت معاقبة قطر

أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن صحيفة "نيويورك تايمز" قد أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية بقيامها بتفجيرات في دولة الصومال، ودعمها للإرهابيين هناك.

وفي تصريح خاص له مع "العربية.نت"، أكد المسماري قائلا: "سبق وتحدثنا في سنوات ماضية وفي عدة مناسبات إعلامية سواء مؤتمرات، أو لقاءات، وندوات إعلامية محلية ودولية عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقا، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيين، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة".

وقال: "حان وقت معاقبة قطر، وتقليم أظافرها الوسخة".

كما أضاف المسماري: "تحدثنا كثيرا، وأكدنا في كل مرة أن قطر أصبحت تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة".

موضوع يهمك رغم النفي القطري، عبر بيان رسمي من مكتب الاتصال الحكومي القطري، أن يكون خليفة كايد المهندي الذي أقر في مكالمة هاتفية... المهندي الذي أقر بتورط قطر بتفجير الصومال رافق تميم قبل شهر لإندونيسيا الخليج العربي

أيضا تابع: "نؤكد اليوم على أن محاربة الإرهاب لا تقتصر على قتال الإرهابيين، بل يجب أن تقطع كل وسائل الدعم، وتجفيف منابع المال الفاسد، ومعاقبة الداعمين والمناصرين لهذه العصابات الإرهابية التدميرية وعلى رأسها الدول والمنظمات التي تتستر بحقوق الإنسان وباسم الدين من أجل تنفيذ مآربها الخبيثة والتي تعد تهديدا أمنيا للإنسانية كافة ولمصالح الشعوب المشتركة التي يأتي في مقدمتها الأمن والاستقرار".

تفجيرات الصومال

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كانت قد كشفت أن قطر تقف خلف تفجيرات دامية في الصومال.

وفي التفاصيل، نشرت الصحيفة الأميركية تسجيلاً صوتياً سرياً يكشف تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة.

وذكرت الصحيفة أن التسجيل الصوتي يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو، أن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

كذلك أفادت الصحيفة بأن المهندي قال لسفير الدوحة حسن بن حمزة بن هاشم بعد أسبوع من تفجير بوصاصو في 18 من مايو/أيار الماضي، إن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.