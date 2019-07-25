الجيش الليبي يسقط "درون" دخلت قاعدة الجفرة

أسقط الجيش الوطني الليبي اليوم الخميس، طائرة مسيرة "درون" دخلت قاعدة عسكرية جوية في مدينة الجفرة (وسط ليبيا)، حسب ما أفاد به مراسل قناتي "العربية" و"الحدث".

وكتب الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري على "فيسبوك" أن "وحدات الدفاع الجوي بمنطقة الجفرة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات مصراتة بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية حيث تم التعامل معها وتدميرها".

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن أمس الأربعاء أن قواته تتقدم بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق عرقله تقدمه نحو أهدافه.

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وأضاف في بيان أن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت منذ فجر الثلاثاء، مشيراً إلى أنّ الطيران التركي المسيّر الذي وفر غطاء جوياً لقوات الوفاق، فشل في منع تقدّم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية.

وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر منذ 4 نيسان/إبريل الماضي، حملة لاستعادة طرابلس.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أطلق الاثنين الماضي "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية. وأكد في كلمة متلفزة أمس الأربعاء "قرب رفع راية النصر" في طرابلس.