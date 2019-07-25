تونس.. الهيئة العليا للانتخابات تعلن التاريخ الجديد للرئاسيات

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الخميس، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 15 سبتمبر.

قال رئيس هيئة الانتخابات في وقت سابق إنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الذي كان مقرراً في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال إنه بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي سيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور الذي ينص على أن يكون لتونس رئيس جديد في غضون ثلاثة أشهر.

موضوع يهمك أدى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية ليتولى رسمياً منصب رئيس مؤقت... محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس المغرب العربي

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد أعلنت اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة "تونس"، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال بيان الرئاسة التونسية "لقد آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها وساهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة وقرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر فجنّب شعبها ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي، وكان حريصاً على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها".

ودعا بيان الرئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية، صونا لمستقبل تونس وحاضرها.

وأدخل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مجدداً إلى العناية الفائقة في المستشفى، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعدما كان دخله عدة أيام في نهاية يونيو إثر إصابته بـ"وعكة صحية".