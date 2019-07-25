فقدان عشرات المهاجرين بعد انقلاب قوارب قبالة ليبيا

قال خفر السواحل الليبي إن عشرات المهاجرين، الذين كانوا في طريقهم إلى أوروبا فقدوا ويخشى أن يكونوا قد غرقوا بعد انقلاب قوارب مطاطية كانوا يستقلونها في البحر المتوسط.

وذكر المتحدث باسم خفر السواحل أيوب قاسم أنهم أنقذوا حوالي 125 مهاجراً يوم الخميس. قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يصل إلى 150 شخصا قد لقوا حتفهم في البحر.

وأصبحت ليبيا قناة رئيسية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يفرون إلى أوروبا بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011. واستغل المهربون والجماعات المسلحة الفوضى في ليبيا منذ الإطاحة به.



كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد قالت في وقت سابق اليوم إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصاً في الحادث، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين.