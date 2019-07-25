ليبيا..اختطاف وزير النفط السابق بالعاصمة طرابلس

اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة، الأربعاء، وزير النفط الليبي السابق عبد الباري العروسي من أمام منزله بالعاصمة طرابلس، وسط غموض حول مصيره ودوافع اختطافه.

وأكد التجمع الوطني الليبي لثوار 17 فبراير، في بيان، خبر اختطاف العروسي، مؤكدا أن المجموعة المسلّحة قامت باقتياده إلى وجهة غير معلومة، دون معرفة الأسباب وراء اختطافه، وطلب من السلطات ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم والعمل على عودة الوزير المختطف سالما إلى عائلته.

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والعروسي (58 سنة) الذي ينتمي لحزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ينحدر من مدينة الزاوية، وكان سجينا سياسيا ومحكوما بالإعدام في عهد نظام معمر القذافي، شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة علي زيدان منذ عام 2012 حتى 2014.

وتعد حوادث الاختطاف شائعة في العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة وتخضع لحماية الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وتطال خاصة الوزراء والمسؤولين السياسيين والحكوميين.