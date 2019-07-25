متى كان آخر ظهور للسبسي قبل وفاته؟

التقى الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الاثنين الماضي، بقصر الرئاسة بقرطاج، وهو آخر ظهور له قبل وفاته، الخميس بالمستشفى العسكري بتونس، بعد أزمة صحيّة.

وظهر الرئيس الراحل في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، في مكتبه بالقصر الرئاسي مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وقد بدت عليه آثار المتاعب الصحية، من دون أن يدلي بتصريحات.

وقال الزبيدي في تصريح عقب اجتماعه بالرئيس، إن اللقاء كان "فرصة لاستعراض الوضع الأمني على الحدود التونسية عقب استئناف الرئيس لنشاطه، وكان فرصة لعرض كل الأنشطة التي قمنا بها في إطار الاحتفال بعيد الجيش الوطني"، وأكدّ أن "الوضعية الأمنية مستقرة وتحت السيطرة بالتنسيق الوثيق بين المؤسسة العسكرية وقوات الأمن الداخلي".

في المقابل، كان آخر تصريح للسبسي، خلال كلمة وجهها إلى التونسيين في الخامس من الشهر الجاري، بمناسبة توقيعه الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، عقب خروجه من المستشفى العسكري، أين تلّقى العلاج لمدة أسبوع، بعد تعرضه لأزمة صحيّة حادة.