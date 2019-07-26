"تطفو على الشاطئ".. انتشال 62 جثة لمهاجرين قبالة ليبيا

أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي، الجمعة، انتشال جثث 62 مهاجراً كان غرق مركبهم الخميس قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.

وقال عبد المنعم أبو صبيع، مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس لوكالة فرانس برس إن "فرقنا قامت بانتشال 62 جثة لمهاجرين من مساء أمس حتى ظهر اليوم".

وأضاف أبو صبيع "الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد الكلي لها"، مؤكداً أن" العملية ستتواصل مساء الجمعة وربما غدا (السبت) لاستكمال عمليات انتشال جثث المهاجرين".

أيضا أشار مصدر في المجلس البلدي لمدينة الخمس الساحلية إلى أن السلطات المحلية قامت بجمع الجثث في مكان واحد، حتى يتم دفنها في وقت لاحق.

وأوضح أن "إجراءات قانونية إضافة إلى تحديد مكان الدفن تعوق الإسراع في دفن جثث المهاجرين".

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مئات على قارب خشبي

وغرق قارب خشبي كان يقل 250 مهاجرا شمال مدينة الخمس الساحلية 120 كلم شرق العاصمة طرابلس، الخميس، ما أدى إلى فقدان 115 مهاجراً مقابل إنقاذ 143 آخرين وانتشال جثة واحدة، بحسب ما أفاد العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية.

وقبل حادث الغرق، الخميس، أفادت مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية أن 426 شخصا قضوا غرقا على الأقل خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية العام.

ورغم الفوضى التي تسودها، لا تزال ليبيا نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من مناطق أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط، سعياً إلى فرصة عمل في ليبيا أو للتوجه إلى أوروبا.