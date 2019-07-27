لأول مرة.. الجيش الليبي يستهدف "الوفاق" في سرت ومصراتة

أفاد مراسل "العربية"، بأن طيران الجيش الوطني الليبي استهدف فجر السبت، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة.

وأشار المراسل إلى أن 7 غارات جوية ضربت أهدافا عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

أيضا تابع أن قصفا جويا نفذه الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق في المنطقتين.

من جهة أخرى، أفادت الأنباء عن استهداف غرفة عمليات تابعة للقوات التركية التي تتحكم بالطيران المسيّر في تلك المنطقة، وأيضا غرفة عمليات أخرى، ومستودعات ذخائر.

وأضافت أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة بمدينة مصراتة غرب البلاد، مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة للوفاق فوق مدينة ترهونة وغربها.