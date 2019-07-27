المغرب يفكك خلية داعشية ويعتقل 5 عناصر

أعلنت الشرطة المغربية، السبت، تفكيك "خلية إرهابية" في مدينة طنجة (شمالاً) وتوقيف أعضائها الخمسة، الذين تتهمهم بالارتباط بتنظيم داعش.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان، إنّ أعمار الموقوفين تراوحت بين 24 و36 عاماً، و"كانوا على صلة" بعناصر من داعش"، بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة".

وأشار البيان إلى أنّ أحد الموقوفين "معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب"، وسبق أن قاتل في صفوف الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا.

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وفي 18 تموز/يوليو، حُكم على 3 مغربيين بالإعدام على خلفية قتل سائحتين اسكندينافيتين في كانون الأول/ديسمبر 2018 باسم تنظيم داعش، بينما كانتا تخيّمان في منطقة غير مأهولة قبل رحلة في جبال الأطلس.

ومنذ هجمات الدار البيضاء (33 قتيلاً عام 2003) ومراكش (17 قتيلاً عام 2011)، لم يتعرض المغرب لأعمال عنف من تدبير جماعات متطرفة إلا العام الماضي.