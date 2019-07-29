برلمان ليبيا يطلع واشنطن على جرائم قطر وتركيا

أطلعت سلطات شرق ليبيا، الإدارة الأميركية على الجرائم التي ارتكبتها دولتي تركيا وقطر في ليبيا منذ الثورة التي أسقطت نظام معمر القذافي عام 2011، ودورهما في الفوضى التي غرق فيها هذا البلد منذ أكثر من 8 سنوات.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب لـ"العربية.نت" إنه "تم تقديم ملف كامل إلى الكونغرس الأميركي وإدارة البيت الأبيض تضمن إثباتات وأدلة دامغة، تؤكد تورط دولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات المسلحة والجماعات المتطرّفة المنضوية تحت حكومة الوفاق ماليا وإعلاميا ولوجستيا وتكشف دورهما في دعم الإرهاب وتخريب ليبيا، وذلك حتى تعيد واشنطن النظر في علاقتها مع حكومة الوفاق الوطني".

موضوع يهمك قالت مصادر "العربية"، اليوم الاثنين، إن سلاح الجو الليبي نفذ غارة على معسكر "النقلية" جنوب طرابلس، كما أعلن المتحدث باسم... غارة جوية للجيش الليبي على معسكر النقلية جنوب طرابلس المغرب العربي

جاء ذلك خلال زيارة أداها وفد من البرلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها بنواب من الكونغرس ومسؤولين من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي وكذلك من وزارة الخارجية.

وأوضح الميهوب الذي ترأس وفد البرلمان، أنه "تم خلال هذه الزيارة إطلاع الجانب الأميركي على حقيقة الأوضاع في ليبيا والدور الذي يقوم به الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وقتال الجماعات المتطرفة خاصة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب الجيش ودعمها له في حربه على الإرهاب".