ملك المغرب يكلف برفع مقترحات لتجديد المناصب الحكومية

كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، مساء الاثنين، رئيس الحكومة بأن يرفعَ له مقترحاتٍ لتجديد المناصب الحكومية والإدارية، من خلال ضخ دماءٍ جديدة، وعلى أساس الكفاءة والاستحقاق، لتوفير أسباب النجاح.

كما قال العاهل المغربي إن نموذج التنمية لم يلبّ احتياجات فئةٍ من الشعب، وقررَ تشكيلَ لجنةٍ خاصة بالنموذج التنموي في البلاد.

موضوع يهمك قال الجيش الليبي، الاثنين، إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، في منطقة العزيزية ضواحي العاصمة... ليبيا.. الجيش يسقط طائرة تركية مسيّرة بضواحي طرابلس المغرب العربي

وشدد الملك محمد السادس على أن الحل في الصحراء الغربية لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة.

وأكد ملك المغرب أن يد المغرب والمغربيين ممدودة لأشقائه بالجزائر بكل صدق، وفاء لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ولعل ما قام به المغاربة حكومة وشعبا وملكا لتشجيع المنتخب الجزائري، خير دليل على ذلك حسب، محمد السادس.

وأضاف الملك في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلائه العرش، قائلا وكأن منتخب ‫المغرب هو الذي فاز بكأس إفريقيا لكرة القدم.