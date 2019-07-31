لأول مرة.. "الوفاق الليبية" تقر بتلقي أسلحة من تركيا

في سابقة تعد الأولى من نوعها، اعترف رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، الثلاثاء، بتلقي قواته أسلحة من تركيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن السراج قوله: "نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة، وفقاً لما نراه مناسباً لحماية أهلنا"، والدفاع عما سماه "الشرعية".

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن، الاثنين، أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، في منطقة العزيزية بضواحي العاصمة طرابلس.

موضوع يهمك بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، مستعد لصفقة قضائية مع الولايات... من هو الوزير القطري المتورط بإيواء مدبر هجمات 11 سبتمبر؟ الخليج العربي

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، أنه تم إسقاط طائرة تركية مسيرة مخصصة للاستطلاع والتصوير، عندما كانت متجهة إلى منطقة العزيزية الواقعة جنوب طرابلس.

ومنذ إطلاق العملية العسكرية لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، تمكنت دفاعات الجيش الليبي من إسقاط ما يقارب من 10 طائرات تركية مسيرة، كانت تستخدم في توفير غطاء جوي لتقدم قوات الوفاق، كما نجحت قوات الجيش في تدمير غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة في مطار معيتيقة الدولي.

ويتهم الجيش الليبي تركيا بقيادة المعارك في المنطقة الغربية لصالح الميليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق، عن طريق دعمها بالأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك الطائرات المسيرة.